解放軍大埕灣演訓 台巡邏機掛彈戒備

【本報綜合報道】台灣國防部表示，昨日早上發現解放軍艦機及地面部隊在福建省東山島大埕灣區域演訓。長期關注中國大陸軍事動向的台灣公開來源情報專家溫約瑟指，解放軍兩周前在同一地點展開兩棲登陸演訓，兵力規模是連級或加強連級。

台專家發布大陸兩棲登陸演訓圖 台灣國防部昨日早上通報，過去24小時發現解放軍9架次飛機及8艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中兩架次軍機進入台灣西南部及東南部空域。針對解放軍在大埕灣演訓，台灣國防部表示運用聯合情報、監視、偵察手段，嚴密掌握周邊海空域動態；又公開台灣空軍P3C海上巡邏機執行任務的照片，可見掛載AGM65空對地導彈。

與此同時，溫約瑟昨日發布衞星圖像，表示解放軍本月10日上午11時在大埕灣實施兩棲登陸演訓，該處有一艘登陸艦及約23輛兩棲作戰車輛，兵力規模約為連級，但認為如果是一個加強連的兵力亦合理；其中13輛兩棲作戰車輛編隊向灘頭泛水編波，其餘約10輛車從登陸艦出艙後在水面繞圈等待集合，準備形成舟波並展開登陸。

另外，根據台灣航空迷昨日上午8時半的紀錄，中國大陸一架運9通訊指揮機在海峽中線以西航路飛往北方時，躲在國泰航空由香港飛上海浦東的CX366客機下，位置短暫重疊但高度不同，認為是企圖以民航機掩護軍機的方式混淆台方偵察。分析指，軍機躲在民航機下方是常見的欺敵戰術，但解放軍飛機擾台未曾經出現此戰術。