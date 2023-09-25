美F16戰機擬售越南 北京勢反彈

南海對立為患 白宮軍備招攬 美國近年強化與南海區內國家的關係，試圖拉攏對方合作牽制中國。美國與越南本月10日提升雙邊關係至全面戰略夥伴關係後，英國傳媒引述知情人士指，雙方正在討論一項兩國歷來最大規模的軍火交易，涉及出售F16戰機；這項被指可能引起中國反彈，又削弱俄羅斯影響力的協議，可能明年內達成。

報道指，上述美越兩國軍火交易協議仍然處於初期階段，確切條款有待訂定，也可能會破局收場，但它一直是過去一個月來，在河內、紐約、華盛頓舉行的越美官方會談其中一個重要議題。消息人士透露，美國正在考慮為價格高昂的軍售案設置特別融資條件，幫助捉襟見肘的越南政府，擺脫過去對低成本俄羅斯製武器的依賴。

特設融資 協助訓練飛行員 美國有意向越南出售的F16戰機屬於第4代戰機，越南空軍目前操作的戰機清一色是俄式，分別是蘇22戰鬥轟炸機、蘇27戰機、蘇30戰機。美國從未向越南出售戰機，但去年12月宣布2024年至2027年將交付12架T6教練機，協助越南空軍對飛行員訓練計劃現代化；2019年，越南空軍首名飛行員利用T6教練機完成美國空軍52周訓練。

對於報道內容，白宮發言人和越南外交部未有置評。一名美國官員形容，與越南擁有一個非常有建設性及前景看好的安全關係，聲稱對方對部分美方軍事系統作出有趣的動向，特別是可以協助他們更好地監控海上領域，可能是運輸機及其他平台。

越南成美國重要合作夥伴 日本東京國際大學國際安全研究副教授奧丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）表示：「他們（越南）正在發展不對稱的防禦能力，但希望在不引起中國反應的情況下這麼做，這是一種微妙的平衡。」他又認為美國應該把原本給予中東國家軍隊的資金轉移至印太地區，讓越南、菲律賓、台灣等美方夥伴，能夠採購用於抵抗北京的武器。

雖然越戰1975年已經結束，但美國直到1994年才解除對越南的禁運，兩國翌年正式關係正常化，由原本的敵人變為邦交國。面對中國在南海的活動加強，越南成為美國在區內其中一個重要合作夥伴，美方2016年解除武器禁運為軍售鋪路，但至今只限於出口教練機及移交海岸防衞隊巡邏船，越南大約八成軍事裝備都來自俄羅斯。

越南平均每年花費20億美元（約156億港元）採購外國武器，報道指美國對越南在長遠而言，把部分開支用於從美國或印度、南韓等盟友及夥伴購買軍火感到樂觀，但美製武器成本高昂及相關訓練是重大障礙，越南過去10年向美方採購的武器總值不足4億美元（約31.2億港元）。此外，俄烏戰爭去年爆發後，越南更難從俄羅斯獲得俄製武器供應及零件，但仍然與俄方商討軍火交易，此舉可能招致美國制裁。本報綜合報道

美國總統拜登（左）與越共總書記阮富仲（右）曾舉行會談。 美越全面戰略夥伴關係重點