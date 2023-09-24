9月24日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月24日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
6分鐘水龍捲
遼寧省大連市莊河蛤蜊島南部近海海域上周五出現「水龍捲」罕見現象，整個過程持續約6至7分鐘。照片可見，水龍捲十分巨大，白色的漩渦狀水柱連接天空與海面，其上半部分彷彿把天空遮蔽，場面異常壯觀。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230924-0924_00180_069/6分鐘水龍捲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc