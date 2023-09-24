兩岸國際

6分鐘水龍捲
遼寧省大連市莊河蛤蜊島南部近海海域上周五出現「水龍捲」罕見現象，整個過程持續約6至7分鐘。照片可見，水龍捲十分巨大，白色的漩渦狀水柱連接天空與海面，其上半部分彷彿把天空遮蔽，場面異常壯觀。
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