脆骨症11歲仔發憤 分享起居勉勵同路人

童年應是人生最無憂無慮階段，身患罕見疾病兒童卻要時刻與病魔搏鬥。美國特拉華州紐卡斯爾縣米德爾頓一名身患成骨不全症（俗稱「脆骨症」）的11歲男童未有因此自暴自棄，反而透過社交媒體結識大批網民，填補成長空白。

打噴嚏或骨折 愛砌積木 受脆骨症影響，男童加博爾（Kevin Gabor）不能經常外出，就連做運動及相約友人玩耍等再普通不過事情也變得遙不可及，即使坐下或打噴嚏也可能導致骨折，至今經歷數次手術。

加博爾在父親幫助下開始經營社交媒體帳戶，透過拍攝如何玩耍、吃飯及外遊等日常生活，與網民分享箇中點滴。他最喜歡拍攝砌積木影片，理由是過程十分有趣，而展示曾到訪地方及美食類影片也是熱愛拍攝範疇之一。

在眾多短片中，加博爾曾透露生活困難之處，結果吸引超過逾百萬名粉絲追蹤。他希望通過分享日常生活，促進與其他病人交流，又指許多人留言分享故事，令其變得更有勇氣，還鼓勵其他患者保持正面及開朗心境面對每一天。本報綜合報道