列車中被呼大媽 斬傷3人 南韓35歲婦囚8年
【本報綜合報道】南韓一名35歲女子今年3月下班乘電車時因聽見有人喊她「大嬸」而突然發怒，取出魚生刀狂砍乘客，導致3人受傷，首爾中央地方法院上周五一審裁定她傷害罪等罪名成立，判入獄8年。
乘客要求降低手機音量
案發於今年3月3日傍晚，金姓被告乘搭駛往京畿道龍仁市竹田站方向的列車，在車廂內聽見有人叫她大嬸，要她降低手機音量。她立即發怒，取出身上的魚生刀砍向3名乘客，其中一名60多歲婦人腿部受傷，另有一男一女臉部受傷，犯人由其他人合力制服。調查發現，被告在犯案前一天買了多把刀具，她供稱隨身帶刀是因為可在有人搬弄是非時用。法官認為這屬於策劃犯罪，而且她毫不猶豫傷人，手法兇狠，情節重大。
法院指出，被告曾有類似前科，案發時處於緩刑期，卻揮刀砍人，比起反省自身行為，她自覺委屈，再犯風險很大。同時，法官考慮到被告長期患有精神疾病，影響犯罪行為，所以作出上述量刑。
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