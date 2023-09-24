列車中被呼大媽 斬傷3人 南韓35歲婦囚8年

乘客要求降低手機音量

案發於今年3月3日傍晚，金姓被告乘搭駛往京畿道龍仁市竹田站方向的列車，在車廂內聽見有人叫她大嬸，要她降低手機音量。她立即發怒，取出身上的魚生刀砍向3名乘客，其中一名60多歲婦人腿部受傷，另有一男一女臉部受傷，犯人由其他人合力制服。調查發現，被告在犯案前一天買了多把刀具，她供稱隨身帶刀是因為可在有人搬弄是非時用。法官認為這屬於策劃犯罪，而且她毫不猶豫傷人，手法兇狠，情節重大。