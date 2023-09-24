助埃及獲美金援 拜登盟友涉貪被控

影響民主黨參院部署 美國新澤西州聯邦參議員梅嫩德斯及妻子涉嫌受賄，暗中為3名商人和埃及政府謀求利益，遭聯邦大陪審團起訴。梅嫩德斯夫婦否認指控，但梅嫩德斯暫時卸下參議院外交事務委員會主席一職。梅嫩德斯一直是總統拜登在參議院的重要盟友，事件或影響民主黨在參議院擴大多數黨地位的部署。

紐約曼哈頓聯邦法院公開全長39頁的起訴書，指控梅嫩德斯及妻子納丁於2018至22年間，收受價值數十萬美元的現金、金條、豪華汽車及支付房屋抵押貸款等賄賂，以換取利用他在外交事務中的影響力暗中協助埃及政府在內的利益方。調查人員搜查梅嫩德斯夫婦的寓所，發現藏在衣服和衣櫃中近50萬美元（約390萬港元）現金及價值10萬美元（約78萬港元）的金條，部分金條及現金事後沒收。

停參議院職務 另涉3商人 與梅嫩德斯夫婦一同受到起訴的還有3名新澤西州商人，其中一人擁有進口埃及清真肉類壟斷權。他透過納丁行賄梅嫩德斯，讓梅嫩德斯向美國農業部施壓，從而保住進口壟斷權。梅嫩德斯還向埃及提供敏感的美國政府資訊，並為埃及秘密代寫一封信，試圖說服其他美國參議員同意解除凍結的3億美元（約23.4億港元）援助。

第二次涉貪腐面臨檢控 梅嫩德斯否認指控，形容是幕後勢力所為並試圖壓制他的聲音，民主黨籍的新澤西州州長墨菲呼籲梅嫩德斯辭職。梅嫩德斯是古巴移民之子，於2006年首度進身參議院，2018年第三度連任，並計劃在明年爭取連任。他在10年內第二次因涉嫌貪腐而面臨指控，早在2015年因非法收受一名眼科醫生合計近100萬美元（約780萬美元）競選獻金及禮物而受查，其後因陪審團無法作出裁決，於2018年撤控。本報綜合報道