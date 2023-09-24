兩岸國際

李在明終止絕食接受治療

南韓最大在野黨共同民主黨發言人昨日稱在醫療團隊的勸告下，黨魁李在明當日停止持續24天的絕食，正式接受恢復治療。李在明自8月31日開始絕食，抗議總統尹錫悅的施政，他上周一身體狀況惡化送院治療，仍堅持絕食抗議。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc