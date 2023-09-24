李在明終止絕食接受治療

南韓最大在野黨共同民主黨發言人昨日稱在醫療團隊的勸告下，黨魁李在明當日停止持續24天的絕食，正式接受恢復治療。李在明自8月31日開始絕食，抗議總統尹錫悅的施政，他上周一身體狀況惡化送院治療，仍堅持絕食抗議。（綜合報道）