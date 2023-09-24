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美軍F35 任務執行率過低
美國國會下轄的政府問責局上周四發表報告指，截至今年3月美軍F35隱形戰機機隊的任務執行率、即在任何時間都能執行一次任務的戰機所佔比例只有55%，遠低於85%至90%的目標。美軍目前有450架不同型號的F35戰機，在空軍、海軍和海軍陸戰隊服役。（綜合報道）
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