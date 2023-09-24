9月24日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月24日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美冀印加同查錫克領袖案
加拿大錫克教領袖尼賈爾早前遇刺身亡，引發加印外交風波。美國國務卿布林肯上周五指，希望印度與加拿大合作調查事件。布林肯說，美國對加拿大總理杜魯多對印度的指控深表關切，重要的是印度應與加拿大合作調查，美方自始至終都在與加拿大密切磋商和協調。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230924-0924_00180_009/美冀印加同查錫克領袖案
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc