美冀印加同查錫克領袖案

加拿大錫克教領袖尼賈爾早前遇刺身亡，引發加印外交風波。美國國務卿布林肯上周五指，希望印度與加拿大合作調查事件。布林肯說，美國對加拿大總理杜魯多對印度的指控深表關切，重要的是印度應與加拿大合作調查，美方自始至終都在與加拿大密切磋商和協調。（綜合報道）