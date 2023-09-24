納卡亞族允停火 分離分子繳械

【本報綜合報道】阿塞拜疆上周二對主權爭議的納戈爾諾——卡拉巴赫發起反恐行動，納卡亞美尼亞族翌日同意停火。局中斡旋的俄羅斯上周五表示，部分納卡亞族分離分子已向俄羅斯維和部隊繳械。

俄羅斯國防部指，亞族分離武裝分子向維和部隊交出6輛裝甲車、800多件輕型武器與反坦克武器、約5,000枚彈藥，上周五紀錄到納卡兩次違反停火協議的活動，沒有造成傷亡，俄阿和亞族代表共同調查。一名阿塞拜疆高官稱將確保納卡的平民可安全地經拉欽走廊前往亞美尼亞。阿塞拜疆總統外交政策顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）稱有亞族武裝分子堅持抵抗，而阿塞拜疆將向投降者提供庇護。

可經拉欽赴亞美尼亞 亞族代表則指，阿塞拜疆部隊正包圍納卡斯捷潘奈克特，民眾怕士兵隨時入城並殺戮，所以紛紛匿藏地下室躲避。同日，亞美尼亞總理帕申因表明希望納卡的亞族人可留在原居地，亞美尼亞已準備好接收4萬名亞族人，但只有他們無法繼續在納卡居留之時，才會大規模重新安置他們。