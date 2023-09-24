內塔尼亞胡稱以沙接近和平協議

內塔尼亞胡展示兩幅地圖對比，一幅顯示以色列於1948年建國時受孤立，一幅則展示現時的「新中東」，他指以色列已與6個阿拉伯國家關係正常化，包括2020年簽署《亞伯拉罕協議》的巴林、阿聯酋、蘇丹、摩洛哥，並讚揚《亞伯拉罕協議》為和平打開新一章，以色列與沙特很接近達成和平協議，以沙和平將真正創造新的中東。同日，內塔尼亞胡向美媒表示，與沙特達成協議的窗口期在未來數月，一旦錯過就可能需拖延數年。他指，巴勒斯坦人可從廣泛和平中大大受益，他們應是和平進程的一部分，但不應有否決權。