內塔尼亞胡稱以沙接近和平協議
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡上周五（22日）在美國紐約召開的聯合國大會發表講話，他指以色列很接近與沙特阿拉伯達成歷史性的和平協議。
內塔尼亞胡展示兩幅地圖對比，一幅顯示以色列於1948年建國時受孤立，一幅則展示現時的「新中東」，他指以色列已與6個阿拉伯國家關係正常化，包括2020年簽署《亞伯拉罕協議》的巴林、阿聯酋、蘇丹、摩洛哥，並讚揚《亞伯拉罕協議》為和平打開新一章，以色列與沙特很接近達成和平協議，以沙和平將真正創造新的中東。同日，內塔尼亞胡向美媒表示，與沙特達成協議的窗口期在未來數月，一旦錯過就可能需拖延數年。他指，巴勒斯坦人可從廣泛和平中大大受益，他們應是和平進程的一部分，但不應有否決權。
以巴衝突反而惡化
此前，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在聯大發言時指，認為中東能在巴勒斯坦不享有完全和合法國家權利下達致和平的人，都是錯誤的。他又指《亞伯拉罕協議》簽訂後，以巴衝突反而惡化。
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