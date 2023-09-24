美日印澳外長聲明 尋求印太穩定

【本報綜合報道】美日印澳「四方安全對話」（Quad）成員國的外長上周五在聯合國大會期間會面，他們發表聯合聲明重申支持自由、法治、主權和領土完整，以及和平解決爭端的原則，反對單方面改變現狀的企圖，尋求維護和加強印太地區穩定，以負責任的方式管理競爭。

藉國際法解決海洋爭端 與會者包括美國國務卿布林肯、澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生和日本外相上川陽子，他們強調所有國家不應對他國的領土完整或政治獨立，進行武力威脅或使用武力。對於海洋爭端問題，4人表明必須遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》來應對南海及東海等的海洋挑戰，以及重申維護航行和飛越自由的重要性。他們對有爭議地物的軍事化、危險使用海警和海上民兵船隻，以及破壞他國近海開發活動的行為，表示嚴重關切。

對於俄烏戰事，4人強調必須在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平，不能接受任何人使用或威脅使用核武，同時支持聯合國為恢復《黑海穀物倡議》所做的努力。北韓核問題方面，美日印澳要求北韓實現完全無核化，遵守聯合國安理會決議，並參與實質性對話。4人同意必須處理與北韓有關的核導技術在區內外擴散的問題，敦促所有聯合國成員遵守安理會決議，包括禁止向北韓轉讓或從北韓購買軍火及相關材料。