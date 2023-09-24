波蘭促澤連斯基停止惡言

【本報綜合報道】烏克蘭近日因穀物出口問題與波蘭關係急轉直下，波蘭總理莫拉維茨基繼揚言不再向烏克蘭提供武器後，上周五再放狠話要求烏克蘭總統澤連斯基不要再侮辱波蘭。

外長指輿論變化需努力修復 歐盟日前以市場扭曲情況消失為由，結束對烏克蘭穀物的進口限制，匈牙利、波蘭、斯洛伐克立即宣布抵制歐盟決定，而澤連斯基上周二在聯合國大會暗示波蘭等部分歐洲國家正在間接協助俄羅斯，言論引起波蘭強烈反彈。莫拉維茨基在競選活動說：「我希望澤連斯基不要再侮辱波蘭人，就像他在聯大演講時所做的那樣。」同日，波蘭總統杜達指糧食進口爭端只是整個雙邊關係的一個片段，不會產生重大影響，但此事需要解決。

波蘭外長拉烏指，希望看到一個強大的烏克蘭從俄烏戰爭中崛起，經濟充滿活力，華沙將繼續支持烏克蘭加入北約和歐盟的努力。他同時指出，雖然波蘭沒有改變對烏政策，但波蘭輿論對兩國關係的看法發生根本變化，需要巨大的外交努力修復。俄羅斯克里姆林宮稱正密切留意事件，預測烏克蘭與波蘭及其他歐洲國家的摩擦將增加及不可避免。克宮又指，基輔和華沙是恐俄症的主要中心。