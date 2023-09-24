白宮傳拍板供戰術導彈 首選集束彈頭版本供烏

烏克蘭反攻停滯不前之際，傳出美國總統拜登已知會烏克蘭總統澤連斯基，美方將提供小量陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的消息。《華盛頓郵報》上周五報道，美國傾向援助陸軍戰術導彈集束彈頭版本，而不是單一彈頭版本。

報道指，陸軍戰術導彈系統援烏一事的討論層級，已從美國國安部門副部官員提升至首長層次，目前等待拜登作最終決定。集束彈頭的陸軍戰術導彈視乎不同型號，最大射程達306公里，可讓烏克蘭打擊戰線大後方的俄羅斯指揮所、彈藥庫、補給線及防禦據點。拜登上周四在白宮會晤到訪的澤連斯基時，告知他有關計劃。

曾憂導致戰爭升級 美國國家安全顧問沙利文當日表示，拜登與軍方、盟友及烏克蘭討論特定階段的戰場需要，以及美國能提供甚麼，同時確保自身的威懾和防禦需求。白宮發言人巴埃爾回應指，沒有關於援助陸軍戰術導彈的新消息公布。全國廣播公司新聞網（NBC News）引述美國國會人士指，援助烏克蘭的陸軍戰術導彈型號及數量仍在討論。美國國防部官員曾指，沒有多餘的陸軍戰術導彈提供給烏克蘭，且擔憂烏克蘭獲得進攻型武器後，會導致戰爭升級。

美國國防部2018財政年度報告顯示，集束彈頭的陸軍戰術導彈最初產量估計為2,500枚，部分在1990年代生產，大部分已改裝為單一彈頭。截至本年8月，美軍庫存共有1,486枚陸軍戰術導彈，其中1,122枚是單一彈頭，364枚是集束彈頭。根據美國陸軍去年出版物，不同版本的陸軍戰術導彈集束彈頭，包含300至950枚子炸彈，不知道它的啞彈率是否與155毫米集束彈藥相同。155毫米集束彈藥由榴彈炮發射，美國軍方指它的啞彈率不高於2.35%。

加拿大增38億軍援 澤連斯基上周五在加拿大國會演說，感謝加拿大支援烏克蘭。加拿大總理杜魯多宣布，未來3年增加對烏克蘭援助6.5億加元（約38億港元），其中包括50輛裝甲車輛和F16戰機機師訓練經費。本報綜合報道