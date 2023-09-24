預製菜進校園 教育部未開綠燈

家長關注 逾8成人不贊成

網傳江西贛州蓉江新區、深圳等地部分學校食堂採用預製菜，但相關部門及學校大都否認，聲稱目前進入校園的主要是熱鏈飯盒或供學校廚房烹製的菜和半成品菜餚，大多未使用加熱即食的料理包。上述說法並未消除大眾疑慮，在「如何看待預製菜進校園現象」的話題投票中，有超過80%網民選擇「不贊成」，僅不到10%的網民認同。有業內人士認為，如果採用中央廚房配餐，以「半成品」模式進入校園食堂，也屬於使用預製菜的範圍。教育部有關司局負責人表示，教育部長期以來會同相關部門，嚴格落實食品安全法等法律法規，不斷加強對學校食品安全與營養健康的管理。政府高度重視學校食品安全，十分關心學生健康成長，家長期望孩子在學校吃得既綠色安全又營養健康。