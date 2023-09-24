山東幼園虐童 掌摑腳踢

「真開心 老師今天沒打我」嚇驚母親 內媒上周五報道，山東省青島市即墨區一名母親，因為其5歲兒子一句「媽媽，我今天真開心，老師今天一天都沒打我」，繼而到派出所翻查幼兒園的閉路電視，發現其子每天受虐，決定報警並向即墨區教體局投訴。即墨區教體局表示仍在調查，而3名涉事老師已解職。

家住潮海街道的38歲孫女士表示，兒子在青島市即墨區潮海二小幼兒園，去年6月入園，目前上中班。她今年7月接孩子回家後發現情況有異，當時老師說沒有打過孩子，翌日卻聽到兒子說上述一句令人心痛的話。孫女士在派出所查看17天的監控紀錄，總共記了11頁，發現兒子幾乎天天捱打，包括摑臉、揪耳朵、掐胳膊、踢腿等。她指出，對孩子動手最多的是女保育員王×，孩子被打時哭過好幾次。班主任也動過手，用拳頭打其子的肚子；另有外班老師因不滿玩具弄到其身上而出手，連班主任的兒子也欺負其子，用劍一樣的玩具戳其下體。

孫女士稱，從7月到現在兩個月過去，幼兒園及教體局均沒有書面答覆處理情況。她向派出所報案但對方沒有立案，向青島市公安局要求刑事覆核始受理。孫女士還稱，幼兒園負責人曾找她並承認監管不力，兒子的班主任及另一位教師曾登門道歉，保育員王×的父親更提議私了，但孫女士拒絕。

3老師解職 家長要求嚴查 孫女士坦承，最初並未意識到事件嚴重程度，還認為是男孩子調皮才會受罰。她指兒子在幼兒園的生活並不愉快，但出於教育考慮並未過分干預老師教學，只是希望兒子能夠在幼兒園身心健康地成長。她強調，不會放棄為兒子討回公道，要求教體局嚴查事件、公開通報及書面答覆，同時不會接受任何賠償及與涉事人私了。本報綜合報道