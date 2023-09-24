戴琪：希望年內完成檢視對華關稅

【本報綜合報道】美國貿易代表戴琪上周五表示，管理美中關係是美國政府最重大責任之一，核心是美中經濟體規模、在世界經濟分量及重要性，在結構上及基於哲學基礎都非常不同，兩國要如何實現對世界富有成效及建設性共存不是簡單問題。她透露，美方希望在今年年底前完成檢視針對中國的「301條款」關稅實施情況。

兩國關係複雜 須慎重考慮 美國貿易代表辦公室去年宣布檢視特朗普政府對中國實施「301條款」關稅影響，聽取約1,500條公眾意見，評估關稅有效性及繼續徵收可能產生影響。戴琪指美中經濟關係複雜且重要，需非常慎重地考慮，如何重新平衡全球兩個最大經濟體之間貿易關係，令情況變得更加公平，會檢視關稅是否必要，以及是否能有效保護美國工人及經濟利益，目標年底前完成。

戴琪續指，全球經濟、競爭條件已經改變，美方需要適應，但不是接受中國模式，而是在採用一種忠於美國市場導向及民主原則模式，讓美國能夠競爭。她又認為，美中關係強度不應以利益相關者互訪次數來衡量，最重要是兩國是否正在溝通，以及接受實質內容。