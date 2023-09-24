與法高層通話 王毅促歐棄保護主義

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅上周五應約跟法國總統外事顧問博納通電話，交換烏克蘭危機、中東及朝鮮半島議題意見。王毅指雙方要充分發揮戰略對話和高級別人文交流機制作用，使兩國政治互信更牢固，務實合作更緊密，人文交流更富活力，民意基礎更為深厚。

王毅表示，中方願同法方一道，共同規劃好明年中法建交60周年暨文化旅遊年活動，為雙邊關係注入新的強勁動力。他又指出今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方共同規劃好雙方下步交往，為中歐合作開闢新的前景；希望歐方堅持開放包容，秉持市場原則，支持自由貿易，防止落入「保護主義」窠臼；中方致力於同歐方通過對話協商解決彼此關切，希望法國方面為妥善處理有關反補貼調查發揮建設性作用。

法方盼與華戰略對話 博納表示，今年馬克龍總統成功訪華，法中政治經貿人文等各領域合作順利推進；法中在多邊事務中開展良好溝通協調，法中攜手可為凝聚全球合力作出重要貢獻；期待同中方舉行新一輪戰略對話，加強溝通協調；反對陣營對抗，一貫主張歐洲保持獨立自主，將堅持歐中互惠雙贏，歐委會發起的有關反補貼調查不針對中方。