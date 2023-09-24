解放軍圍台演習 山東號任假想敵

解放軍山東號航空母艦編隊本月中旬進入西太平洋航訓，並於上周五返航南海。台灣國防部長邱國正昨日指出，山東號當時與解放軍南部戰區的艦艇組成編隊，擔任假想敵，東部戰區船艦則模擬為防衞軍，連同解放軍空軍在台灣東部外海演訓。

邱國正到立法院接受質詢前接受訪問，被問到解放軍機艦頻繁在台海活動，是否有擦槍走火風險時，邱國正承認台方很擔憂，從前一陣子的台灣周邊狀況看來，大陸進行海空聯合演習，山東號則作為假想敵與南部戰區編組，在台灣東部外海進行大型演訓，不管機艦活動、槍炮活動，風險都會提高，一旦動作太頻仍，發生狀況時就會一發不可收拾。

台估計大陸月內再演習 邱國正坦言，大陸今年4月舉行「聯合利劍演習」後，軍機繞台平均每日約10幾或20幾架次，近日突然出現每日50至100多架次的情況，感覺對岸敵情近來確實異常。對於解放軍動態，台軍有自己的研析，台灣國防部研判大陸本月會進行包括海陸空及兩棲、陸航的聯合軍演，都在台軍掌握中。

東部戰區三項鐵人訓練 台灣國防部昨日公布，上周五清晨6時至昨日清晨6時偵獲解放軍軍機10架次和5艘次軍艦，持續在台海周邊活動，運8反潛機和直9反潛直升機進入台灣西南及東南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。另外，大陸葫蘆島海事局發布航行警告，昨日下午3時至晚上8時在渤海北部部分海域進行軍事演習，禁其他船隻駛入。

解放軍東部戰區上周五發文指，東部戰區海軍某勤務船大隊組織官兵開展海上鐵人三項訓練，提升戰勝本領。官兵經海上跳水、游泳和軟梯攀爬項目，成功完成訓練。文章指，官兵需先從6米高台跳入海中，進行長距離海上游泳訓練，再爬上船體軟梯回到船上。東部戰區認為猛烈的陽光和長距離的游泳，對官兵的體能消耗大，可體現他們的意志和決心，並強調「東海尖兵，隨時準備戰鬥」。本報綜合報道

兩岸局勢緊張，台軍加緊備戰。 （Getty Images圖片） 邱國正