索飯錢不果推母落街致死 逆子囚終身

【本報綜合報道】台灣新北市一名男子依靠年邁的母親生活，他去年向母親索取100元新台幣（約24港元）吃飯不果後口角，把母親從4樓露台推下致死。新北地方法院上周五一審判被告無期徒刑，褫奪公權終身。由於被告和檢方不服判決，案件移至台灣高等法院二審審理。

稱精神有問題 提出上訴

事發於去年3月22日晚上8時左右，39歲的黃姓男子報警稱母親要跳樓。消防員到場後，把倒臥在地的老婦送院，最終在翌日凌晨零時許死亡。黃男作供時謊稱母親失足墜樓，其後改口和母親爭執後對方揚言跳樓，他事後便去睡覺，不知道案發經過。案件在法院開庭審理後，黃男再改口並承認不小心推母親下樓。法官認為黃男證詞避重就輕、試圖推卸責任，難以採信。惟精神鑑定顯示黃男接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，法官未判死刑，而是判無期徒刑，褫奪公權終身。