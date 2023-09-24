焦屍難辨 遺屬哭求驗DNA

【本報綜合報道】屏東高爾夫球廠起火爆炸，導致多名消防員殉職，家屬得悉死訊後情緒激動，失聲痛哭。其中殉職消防員賴俊儒父母及英籍妻子趕到醫院，因遺體焦黑難辨，他的父親一度癱軟在地要求比對DNA。母親則在認屍後難掩悲痛，強調以兒子為榮。

一殉職者原定下月蜜月旅行 賴俊儒救出時已沒有生命迹象，且全身焦黑難以辨認。他的父母看到兒子的遺體後當場失控，最終根據死者衣服及身形、身體特徵等確認身份。賴俊儒與妻子於去年12月登記結婚，原定明年補辦婚禮，下月2日將前往妻子故鄉、英國第二大城市伯明翰蜜月旅行。賴男的母親對賴妻用英文表示，「你是我的女兒，永遠、別擔心」。

殉職消防員施寶翔的岳母得悉死訊後，昨日一早到殯儀館認屍。她不敢告訴兩個外孫，早上已將他們送回學校。另一名殉職消防員陳柏翰的母親看到死者名單後，難掩悲痛趴在桌上哭泣，走路更需攙扶。一名休假召回工作的女消防隊員表示，多名殉職的同事平時與大家互動良好，其餘不願多說。