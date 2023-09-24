消防一進火場即爆 血肉橫飛

【本報綜合報道】屏東高爾夫球廠起火後在短時間內爆炸，波及3輛消防車，其中一輛更是車頭全毀。殉職消防員一進入工廠就被炸飛，屍塊散落附近區域。其中一名死者更炸至面目全非，僅能透過身上名牌辨識。

有員工披血待援 閉路電視畫面顯示，上周五晚原本有員工在廠外休息，突然傳出「轟」的一聲，炸出大團火球，碎片在空中四散，嚇得員工緊急逃命。現場火勢嚴重，連10公里外都能聽到爆炸聲，有民眾開車經過時目睹事發一幕，廠房鐵皮的天花板屋頂整個炸裂坍塌，原本逃到大門的員工受驚四處奔逃，另有人血淋淋地站在路邊等待救援。

屏東縣消防局局長許美雪前晚曾指，消防員在現場灑水導致爆炸，但她昨日改口稱消防員確認火場有過氧化劑後沒有射水，11名消防員剛進入火場便遇上小爆炸，來不及撤退便發生大爆炸。屏東縣長周春米表示，消防員進入廠內不到10米便遇上爆炸，導致多人死傷。受傷昏迷的消防小隊長陳文川昨日甦醒，稱當時沒有射水及來不及使用滅火器。