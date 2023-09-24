屏東高球廠爆炸燒清光 7死包括4消防

台灣屏東縣屏東市科技產業園區一座高爾夫球廠房上周五起火爆炸，導致4名消防員殉職及3名工人死亡，多達103人受傷，另有3名工人失蹤。火勢至昨日受控，但仍未完全撲熄。有專家分析慘劇主因是粉塵加上閃燃導致火勢一發不可收拾，有資深消防員指一旦出現閃燃，就連消防員的專業設備亦難以抵擋高溫，必須立即撤離。

火場1000℃ 多人一度被困 屏東縣消防局於上周五傍晚5時31分接報，得悉明揚國際高爾夫球工廠廠房起火。消防員於11分鐘後抵達現場，6時09分發生第一次爆炸，廠房結構倒塌，多名消防員及工人被困。屏東縣消防局於11分鐘後啟動大量傷病患機制，請求高雄市消防局支援。屏東消防局第二分隊於6時28分進入火場，結果遇上第二次爆炸。內政部消防署最終於7時啟動3級應變，屏東縣政府成立應變中心。

起火廠房一樓是水泥結構，二樓則是鋼筋、鋼骨及鐵皮，廠內幾乎全面燃燒，溫度高達攝氏1,000度。殉職消防員抵達現場後準備執行疏散工作，詎料突然發生爆炸，瞬間被濃煙及粉塵吞噬。爆炸威力巨大，距廠房約600米的一家小學部分窗戶震碎。屏東縣消防局秘書鄭建德指出，爆炸點可能是高爾夫球生產線，因為那裏有很多易燃物質。屏東地檢署派出3名檢察官在場即報即驗，同步調閱相關資料，釐清爆炸原因和責任問題。

台灣總統蔡英文昨日南下視察災情，中午在殯儀館向死者上香，向遺屬致贈慰問金後趕往醫院探望傷者。內政部長林右昌與衞福部政務次長王必勝協調救災，國防部長邱國正稱派遣兵力備便，待地方政府指揮調度。經濟部長王美花指派加工出口區管理處長楊伯耕全權留在屏東，配合內政部及消防單位調查。大陸國台辦發言人陳斌華向死者表示深切哀悼，並對遇難者家屬及傷者表示誠摯慰問。

倘閃燃 消防設備難抵擋 有消防專家指出，通常消防員進入火場前會先確認門柄溫度，並用熱成像儀器確認內部溫度，如果現場煙霧是黃褐色，便可能是閃燃先兆。如果火場出現閃燃，溫度往往超過攝氏600度以上，所有物品會同時起火，消防裝備也無法抵擋高溫。消防員遇上閃燃最好立即趴下，避免皮膚接觸到火勢，如果建築物沒有倒塌最好立即撤離，否則即使訓練及裝備再專業，恐怕難以逃生。本報綜合報道