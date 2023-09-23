雲南昆明周四傍晚天空出現美景，落日餘暉映紅雲彩，不少市民拍照留念，並上傳網絡與他人分享。「晚霞在天空留下了指紋」成熱搜關鍵詞條，出現多張來自昆明的晚霞美景圖。網傳影片顯示，溫暖的橙紅色光灑滿大地，地面建築物沐浴在橙光之中，畫面優美非常引人注目。