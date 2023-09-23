兩岸國際

晚霞在天空留下了指紋
雲南昆明周四傍晚天空出現美景，落日餘暉映紅雲彩，不少市民拍照留念，並上傳網絡與他人分享。「晚霞在天空留下了指紋」成熱搜關鍵詞條，出現多張來自昆明的晚霞美景圖。網傳影片顯示，溫暖的橙紅色光灑滿大地，地面建築物沐浴在橙光之中，畫面優美非常引人注目。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc