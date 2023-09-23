全球最大 東京電玩展開鑼 787企業參展創新高

【本報綜合報道】全球最大規模遊戲展「東京電玩展2023」周四在日本千葉市美濱區的幕張展覽館開幕，至下周日結束。參展企業達到787間創新高，活動期間預計入場總人數約20萬人。

美女扮演電玩遊戲角色 活動主題為「遊戲悅動，世界幻變」，活動首日於上午10時開始，各廠商展台前排起長龍。網傳照片顯示，場內不少美女扮演各種電玩遊戲角色或動漫人物，其中有人衣着性感，吸引多人拍照。另有參觀者與遊戲角色合影留念，體驗各種VR遊戲，或試玩發售前的遊戲軟件等，場內氣氛熱烈。

東京電玩展始於1996年，今年是第33屆，在海內外的關注度很高，有40多個國家和地區的企業參展。有各地網紅到場直播，多用母語向網民介紹情況。