贊比亞發現 47.6萬年古木頭結構 延伸非洲木工建造史

英國利物浦大學的考古團隊在非洲贊比亞卡蘭博瀑布一個河岸，發現了一個約有47.6萬年歷史的遠古木頭結構。考古學家認為，該結構或是人類最早用於建築的木材，此發現延伸了非洲木工建造的歷史，也擴展對當時人類掌握木工技能的理解。

英考古團隊掘出 英媒周四報道，該考古團隊於2019年在瀑布的河床沉積物內，發掘到這個完好保存的木頭結構。該木頭結構由兩根成直角交錯的原木，在一個人工切口接合組成。較短的原木長1.5米，曾被工具塑形，兩根原木都有被石器工具切割過的痕迹。考古學家周三分析，石器時代的人類可能利用這種原木結構，在周期性潮濕的氾濫平原上，搭建抬高容身處的平台、通道或地基。

考古學家更發現了4個距今39萬至32.4萬年歷史的木製工具，包括挖掘用的木棍、楔子、經切割的原木和V形樹枝。

考古團隊的人員表示，這次發現讓他們重新詮釋贊比亞的傳統木工製作，深化了他們對於遠古人類如何利用自然資源生存的認識。本報綜合報道