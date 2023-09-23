第二輪核污水 東電指氚未超標

馬朝旭晤IAEA總幹事 表不滿

東京電力公司指，計劃在第二輪排放的核污水中，作為分析對象的銫137等29種放射性物質，與標準值上限的濃度比率合計為1比0.25；多核素去除設備無法去除的氚為每升14萬貝可，沒有超過公司制訂的標準值100萬貝可。核污水排放前將以大量海水稀釋，使濃度低於日本國家標準四十分之一的每升1,500貝可。東京電力公司聲稱，確認其他39種自主測定的放射性物質也沒有問題，外部機構所做的測定也得出同樣結果。