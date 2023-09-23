第二輪核污水 東電指氚未超標
【本報綜合報道】日本東京電力公司上月24日至本月11日排放第一輪7,800噸的福島核污水，計劃最快本月進行第二輪排放，排放量與首輪相若。東京電力公司周四表示，分析計劃第二輪排海的核污水後，發現所含放射性物質未超過日本政府和該公司制訂的標準值。
馬朝旭晤IAEA總幹事 表不滿
東京電力公司指，計劃在第二輪排放的核污水中，作為分析對象的銫137等29種放射性物質，與標準值上限的濃度比率合計為1比0.25；多核素去除設備無法去除的氚為每升14萬貝可，沒有超過公司制訂的標準值100萬貝可。核污水排放前將以大量海水稀釋，使濃度低於日本國家標準四十分之一的每升1,500貝可。東京電力公司聲稱，確認其他39種自主測定的放射性物質也沒有問題，外部機構所做的測定也得出同樣結果。
另一方面，中國外交部副部長馬朝旭周四在美國紐約，應約會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，就日本核污水排海問題闡明中方立場。馬朝旭指，日本政府無視中國在內鄰國及日國內民眾反對呼聲，不顧國際社會普遍質疑，執意推進核污水排海計劃，中方對此堅決反對。他指國際原子能機構應該秉持客觀、公正、科學態度，按照自身職責處理核污水問題，以實際行動回應中方在內國際社會的正當合理關切。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：