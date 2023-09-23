美大使發華船照 指赴日經濟區捕魚

【本報綜合報道】日本排放福島第一核電站核污水後，中國宣布全面禁止進口日本水產品。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）周五在社交網發布高空偵察照片，聲稱中國漁船仍然在東海的日本專屬經濟區海域捕魚，形容「一圖勝千言」。

稱攝於華推禁令後 伊曼紐爾發布3張高空偵察照片，相信由美國海軍P8A海上巡邏機拍攝，日期是本月15日，並標示中國漁船的捕魚線。他在附上標籤為福島的貼文寫道：「他們說一圖勝千言，就在中國對同一海域實施水產品禁運後，中國船隻9月15日在日本海岸對出海域捕魚。」惟伊曼紐爾未有說明這批被列為非機密的照片，是否從軍方取得。

日本上月24日起排放核污水，中國同日宣布即時封殺日本水產品。伊曼紐爾高調地支持日方，包括本月7日與訪日的美國國會眾議院議長麥卡錫，在其官邸品嘗使用福島縣及宮城縣食材的午餐，又強調日本在處理核污水時，遵守國際標準與協調。

中國外交部發言人毛寧昨日回應日本排放核污水問題時，呼籲美國停止偏袒縱容日本的不負責任的行為，與各方一道敦促日方停止核污水排海。