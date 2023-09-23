華裔專家誣衊 致謀殺罪成囚30年 兩冤獄男獲康州賠1.97億元

康涅狄格州總檢察長湯偉麟宣布，與1985年卡爾（Everett Carr）謀殺案的疑兇伯奇（Ralph Birch）與亨寧（Shawn Henning），以「符合最大利益」的方式達成和解，分別賠償1,260萬美金（約9,828萬港元），彌補他們30多年來承受的不白之冤。和解在聯邦司法官協助下進行，有待該州州議會明年初召開後才能夠正式表決。

毛巾污漬 多年後發現非血漬

當年的謀殺案中，李昌鈺擔任犯罪鑑定，儘管現場證據經比對後與疑兇不脗合，但李昌鈺指受害人家中一條有血漬反應的毛巾為關鍵證據，並稱他們可能避免在身上沾染太多血。多年後，康涅狄格州最高法院重啟案件，血毛巾的污漬經再次檢測，發現並非血漬，李昌鈺以「血漬或已分解變質」為由否認捏造證據。最終法院撤銷謀殺重罪，釋放疑犯，並裁定李昌鈺「偽造謀殺案證據」。由於當年李昌鈺是為康涅狄格州執法單位工作，在冤獄爭議獲得州總檢察長支持，賠償金由州政府負責。