澳洲前總理斥梅鐸毀民主社會

特恩布爾接受澳洲傳媒訪問時，形容梅鐸留下地獄般的遺產，如果沒有霍士新聞和新聞集團，英國可能不會脫歐，特朗普亦不會成功當選美國總統，批評梅鐸建立的新聞王國尋求激怒、分化美國人，讓美國人對立，梅鐸有參與其中，散播謊言，影響最大的是散布特朗普聲稱2020年美國總統選舉被操縱之說法。

特恩布爾續指梅鐸退位後，他的公司都繼續以同樣方式發展，它們更像是宣傳而不是新聞，創造令2021年1月6日美國國會山莊暴動可以發生的環境。特恩布爾表示，天空新聞在商業上取得成功，是因為它透過激怒人們、製造分裂、憤怒和怨恨，煽動這種情緒讓人們觀看他們的平台和頻道，問題是這可能對霍士或天空新聞的收視率有利，但會讓人們面臨一個極其分裂、日益兩極分化、難以共同應對共同挑戰的社會。