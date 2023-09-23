Google地圖導航累死人 在美遭入稟

無標示橋樑斷裂 司機墮溪亡 美國北卡羅萊納州一名男子去年9月駕車回家時，按照Google地圖指示駛向了一條斷裂的橋樑，他最終連人帶車墜落6米下的溪流而溺斃。他的遺屬周二入稟控告Google疏忽，指控公司早已獲知會涉事橋樑倒塌，但沒有更新地圖導航系統。

事發於去年9月30日晚上，47歲任職醫療設備推銷員的死者帕克森（Philip Paxson），參加完女兒的9歲生日派對後駕車回家，途中因天氣不佳且不熟悉路況，於是開啟Google地圖導航，卻導航到斯諾溪（Snow Creek）一處9年前已倒塌兼失修的橋上，在沒有任何提示下，他連人帶車墜入溪中身亡。州警於浸在水中的肇事汽車發現帕克森遺體，並指斷橋上沒有障礙物或警告標示。

出事前多人報告危險 入稟狀指控，在帕克森出事前，已有多人通知Google地圖有關涉事大橋已倒塌，要求Google更新道路資訊。除了Google，遺屬亦控告負責涉事地區的私人物業管理公司。

帕克森的遺孀妻子指，年幼的女兒還不知道父親確切死因，她實在不知如何回答女兒不斷追問，並批評負責GPS導航及維修橋樑的人草菅人命。Google發言人回應指，對於帕克森一家經歷的變故深表同情，公司目標是在地圖提供準確的路線訊息，目前還在檢視訴訟。北卡羅萊納州巡警指，斷橋並非由地方或州政府負責維修，而是一間已解散的私人企業。本報綜合報道