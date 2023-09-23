美眾院再否決國防撥款法案

華府加劇停擺危機

在表決前，麥卡錫當天早上與共和黨黨團開會2.5小時，尋求就《國防撥款法案》達成共識。惟程序表決在212票贊成對216票反對下未能夠通過，這是共和黨極端保守派第三度阻撓程序議案。美國傳媒指出，共和黨人通常不會反對國防預算，今次結果顯示麥卡錫無法解決黨內分裂，意味稍後提交眾議院全會審議的短期撥款法案也可能不獲通過，聯邦政府勢在今個財政年度本月結束後，由10月1日開始停擺。