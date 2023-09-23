美眾院再否決國防撥款法案
【本報綜合報道】美國聯邦政府停擺危機加劇，國會眾議院議長麥卡錫周四推動總值8,860億美元（約6.91萬億港元）《國防撥款法案》進行辯論程序表決，但是5名極端保守派共和黨議員的倒戈之下，提案再次闖關失敗，麥卡錫直接宣布休會至下周二。
華府加劇停擺危機
在表決前，麥卡錫當天早上與共和黨黨團開會2.5小時，尋求就《國防撥款法案》達成共識。惟程序表決在212票贊成對216票反對下未能夠通過，這是共和黨極端保守派第三度阻撓程序議案。美國傳媒指出，共和黨人通常不會反對國防預算，今次結果顯示麥卡錫無法解決黨內分裂，意味稍後提交眾議院全會審議的短期撥款法案也可能不獲通過，聯邦政府勢在今個財政年度本月結束後，由10月1日開始停擺。
麥卡錫表示，不明白為何極端保守派反對程序議案，重申會努力解決分歧，不斷繼續提交法案，不會放棄。倒戈的共和黨人畢曉普（Dan Bishop）直言，反對程序表決是不信任麥卡錫的領導。
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