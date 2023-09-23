俄核潛艇 美巡邏艦 白令海角力

【本報綜合報道】俄羅斯太平洋艦隊正在靠近美國阿拉斯加州的遠東地區演習，俄方周四公布的畫面顯示，一艘巡航導彈核潛艇在白令海浮出水面時，美國一架海上巡邏機及一艘巡邏艦在同一區域出現。美國海岸防衞隊稱是保護作業的美方漁船。

美方稱保護漁船作業 俄羅斯太平洋艦隊在楚科奇海、白令海、楚科奇半島演習，目的是保護具有戰略重要性的北方航道；巡航導彈核潛艇托木斯克號發射反艦導彈，模擬打擊在白令海東北部的敵方艦艇。

俄羅斯國防部紅星電視台周四報道，托木斯克號上浮後，上空出現一架美國海軍P8A海上巡邏機，美國海岸防衞隊巡邏艦金博爾號在不遠處海域。

美國海岸防衞隊周一發出新聞稿，表示派出金博爾號應對俄羅斯在白令海的軍事演習。由於與俄方演習有關、有效期到本月24日的航行警告範圍，包括阿拉斯加州聖勞倫斯島西南部美方專屬經濟區海域，所以金博爾號巡邏該海域，保護在美方專屬經濟區海域作業的美國漁船；該海域位於聖勞倫斯島西南方，相距大約482公里。