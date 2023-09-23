納卡衝突 亞族赴阿塞拜疆商停火

【本報綜合報道】 阿塞拜疆與亞美尼亞有主權爭議的納戈爾諾–卡拉巴赫（納卡）日前爆發新一輪衝突後，納卡的亞美尼亞族代表團周四在俄羅斯納卡維和部隊護送下，到達阿塞拜疆葉夫拉赫談判。目前未知談判詳情，阿塞拜疆官員僅指會面在具建設性和正面氣氛下進行，有指雙方未達成最終協議，但同意再度會面商討停火協議細節。

根據阿塞拜疆提出的停火協議，要求納卡地區整合成為阿塞拜疆的一部分。納卡地區亞美尼亞分離主義政權阿爾察赫共和國的總統顧問巴巴揚（David Babayan）周四表明同意停火，但等待最終協議，談判仍然持續，需與阿塞拜疆討論許多問題。對於讓分離武裝分子棄械，巴巴揚指不能任由人們死去，所以首先要獲得安全保障。

同日，聯合國安理會召開緊急會議討論納卡局勢。亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）表示衝突不再有雙方，只有 肇事者和受害者；不再有衝突，只有暴行的真正危險，阿塞拜疆目的是完成對亞美尼亞人口的種族清洗。

阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）指摘亞美尼亞散播假訊息，試圖利用安理會誤導國際社會，令人遺憾的；又批評安理會存在偏見，亞美尼亞長期以來在納卡助長分離主義。

傳俄海軍上校遇襲亡 另外，俄羅斯駐納卡維和部隊車輛周三遇襲，包括維和部隊副司令在內的車上所有人死亡，有指死者包括俄羅斯北方艦隊潛艇部隊副司令、海軍上校科甘（Ivan Kovgan），他兩個月前才抵達納卡上任。俄羅斯傳媒引述執法機構消息指，阿塞拜疆一名軍長因下屬涉案而撤職，首批疑犯被扣留。