晤澤連斯基 拜登推新軍援 美M1坦克下周送抵烏

克里米亞 黑海艦隊司令部 遭導彈攻擊1死 烏克蘭總統澤連斯基周四訪問華盛頓，與美國總統拜登在白宮會面，爭取美方繼續支援對抗俄羅斯；拜登宣布首批M1阿布拉姆斯主戰坦克下周交付烏方，但不肯提供地對地彈道導彈。俄羅斯國防部昨日證實，後方的克里米亞半島再度受襲，位於塞瓦斯托波爾的黑海艦隊司令部遭烏軍導彈攻擊，一名士兵死亡。

俄羅斯國防部昨日指擊落5枚導彈，歷史悠久的黑海艦隊司令部在襲擊中受損。塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫指，導彈碎片落到盧那察爾斯基劇院附近，要求民眾不要出門及避免前往市中心，黑海艦隊司令部附近所有人在防空警報響起時前往避難所。他其後稱，黑海艦隊司令部周邊基礎設施沒有受損，街上的民眾沒有受傷。

與拜登會面前，澤連斯基到訪美國國會山莊與議員們閉門會面，爭取他們批准對烏援助。期間澤連斯基表示，如果美國減少援烏的資金，將會產生連鎖效應，使歐洲國家也這樣做，他甚至向參議員表示：「你們出錢，我們出命。」 眾議院議長麥卡錫雖稱與澤連斯基舉行了富有成效的會議，但他不會承諾在今年年底前將對烏援助交給眾議院審批，並堅稱國內支出才是優先事項。

澤連斯基其後與妻子奧廖娜到訪白宮，拜登及妻子吉爾在場迎接。拜登向澤連斯基重申美國及其夥伴，保障烏克蘭長期安全的承諾，澤連斯基就感謝拜登和美國人民的支持。澤連斯基今次訪美，正值民主共和兩黨就撥款法案陷入僵局之時，他未獲安排在國會聯席會議上發言，有指澤連斯基今次訪美受到冷待，比去年12月訪美時冷淡。有記者問澤連斯基是否得到美國國會保證會為烏克蘭的新增援助提供撥款，拜登插嘴說：「我指望美國國會的良好判斷，這別無選擇。」

再撥25億軍援烏 美國國防部公布新一輪軍事援助，總值3.25億美元（約25.35億港元），但當中不包括射程超過300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。軍援內容包括額外防空彈藥加強烏克蘭的防空能力，抵禦俄羅斯目前和冬季可能針對烏克蘭關鍵基礎設施的空襲。軍援物資還包含火炮彈藥、反裝甲彈藥和集束彈。從2021年8月起，拜登政府第47次動用總統提取權，向烏克蘭調撥庫存物資。本報綜合報道