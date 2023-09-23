學府要員 與已婚女不雅聊天曝光

【本報綜合報道】安徽省安慶師範大學某學院黨委書記近日傳出與已婚女子不雅聊天的消息，網上流傳的聊天截圖顯示，兩人對話的內容十分露骨。安慶師範大學紀委辦公室有關負責人回應，已經關注到網上消息，正在調查具體情況。

當局指進行內部核查 網上流傳多張微信聊天截圖，據稱是安慶師範大學某學院黨委書記劉××和一名女子的不雅聊天。截圖顯示，劉××在對話中表示「想抱你親你」、「摸你」、「那你老公真幸福啊」等說話。發文者同時公開劉××的手機號碼、辦公電話、身份證等訊息。發文者同日回覆內地傳媒稱，聊天訊息中的相片是劉××自拍，既然敢發布這些內容，就應該為自己的發言負法律責任。

有報道指，劉××是安慶師範大學法學院教授、黨委書記、紀委副書記劉家祥教授，今年52歲。記者周三聯絡該校辦公室，工作人員稱劉目前如常工作，又表示他應該已婚，但不清楚其他個人情況，表示會將此事匯報上級。記者之後聯絡安慶師範大學紀委辦公室，一名負責人表示，除了和地方宣傳部門、網信部門溝通外，也正在進行內部核查。