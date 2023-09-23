疑遭父借身份予他人 吉林婦被冒名30年

失進修及良好就業機會 吉林省長春市一名女子30年前被一名同齡女子冒領長春市計算機職業技術學校的錄取通知書，對方畢業後進入中國農業銀行打工。她以為自己落榜，從此陷入人生低谷；直至數年前得悉真相後報警求助。內地傳媒周四報道，長春市公安局綠園分局指出，由於女事主的父親同意借出女兒身份，遂發生以上事件。

稱父親否認事件 擬提訴訟 受害人朱麗春2020年得悉，自己身份多年來被人頂替，遂於翌年報案，最終得知對方姓解。警方於是對冒名頂替的解女士展開調查，發現解女士的父親在農業銀行某支行工作，他希望女兒順利入職儲蓄代辦員，但應徵條件是擁有高中學歷及長春市城鎮戶口，偏偏女兒只得農村戶口，於是找來朱麗春父親，獲對方同意「借用」同樣1974年出生的朱麗春身份。

對於朱麗春懷疑被解女士搶走長春市電腦職業學校的進修資格，導致她無法得到更加良好的就職機會。警方指，解女士沒有就讀長春市電腦職業學校的經歷，她入職農行後，自行考取吉林省廣播電視大學，現存文憑也是該間大學。面對長春市公安局綠園分局解釋，朱麗春強調曾經問過父親，對方稱絕無此事，指與解父根本互不相識，她考慮向解女士提出民事訴訟。

拒對方和解方案 公安竟銷案 此外，朱麗春得知解女士以「朱麗春」的身份註冊健保、社保，解女士曾經聯絡她，對方希望用自己的部分退休金作為賠償，但她堅決拒絕，並要求對方親自對質，必須走法律途徑解決問題。由於協商未果，朱麗春從此與解女士停止交流，她後來收到審理此案的長春市公安局綠園分局的消息，警方認為不應該對犯罪嫌疑人追究刑事責任，而且撤銷案件。本報綜合報道