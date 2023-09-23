300畝耕地變垃圾崗 多名官員受查

【本報綜合報道】寧夏自治區銀川市西夏區300多畝耕地，4年前開始遭人非法傾倒垃圾。堆積如山的垃圾不但破壞生態，更影響其他農田。村民多次向政府不同部門舉報，卻一直沒有結果。事件早前經媒體報道，銀川市政府牽頭成立聯合調查組到場調查核實。聯合調查組目前已完成初步調查核實處置，多名涉事官員停職及進一步查處。

涉非法傾倒建築廢料 現場位於銀川公鐵物流園區總體規劃範圍內，為2018年招商引資擬建木材加工產業園項目和鐵路專用線項目用地，屬於允許開發建設區域。因地勢低窪，項目建設需要提升標高，興涇鎮遂將澇池組拆違整治的建築垃圾堆填此處。此後，因管理不到位，出現非法傾倒垃圾問題。

西夏區周一連夜組織清運堆放的垃圾，預計4天內完成，然後無害化處理。聯合調查組同時對周邊土壤及地下水展開污染評估調查並採樣，土壤檢測未發現危險廢物，地下水檢測結果未出爐。銀川市紀委監委和西夏區黨委對西夏區黨委常委興涇鎮黨委書記司×、銀川市自然資源執法大隊西夏中隊隊長韋×、銀川市公安局西夏區分局民警鄭×等停職，對有關違紀違法線索移交紀委監委及公安機關處理，並對網絡反映的時任西夏區綜合執法局局長孫×等相關問題徹查。