台進口蛋風波 藍營圍行政院長抗議

【本報綜合報道】台灣近日爆出進口蛋誤標有效期風波後，蛋品大廠勤億蛋品科技股份有限公司宣稱其品牌蛋100%是台灣產，但其後被揭6到9月曾購買巴西蛋。該公司昨日說明指，部分已交付給農業部，其餘仍儲存在庫。立法院新會期同日開議，藍營立委就進口蛋風波舉牌包圍抗議，行政院長陳建仁多次致歉。

勤億蛋品6月到9月買了16,685箱、多達600萬顆巴西蛋，宣稱品牌蛋全為台灣產的聲明其後疑悄悄下架，嘉義市衞生局進一步證實該公司從3月至9月，共買進上千萬隻進口蛋。該公司表示，除4,680箱受中央畜產會委託加工製成冷凍液蛋，依需求交付，其餘巴西蛋品並未挪作他用，只作為內部採購全球蛋源的前期品質測試。

銷毀5000萬蛋 政黨促賠全民 針對是否可能有過期雞蛋流入市面，農業部代理部長陳駿季昨日前往立法院備詢，強調中央畜產會進口蛋的釋出，一定會在有效期限內提供給業者，業者也會根據有效期限的標示流出市面。他承諾，現階段庫存的進口蛋不會再以殼蛋的形式進入銷售場所，會以加工用蛋的方式處理，以釋除消費者疑慮。對於5,000多萬隻進口蛋要銷毀，新黨要求農業部賠償全民每人17元新台幣（約4.1港元）。