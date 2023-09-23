沒收茅台五糧液 安徽網拍處置惹議

【本報綜合報道】安徽省蕪湖市繁昌區紀委入駐阿里資產平台，計劃於明天至後天拍賣罰沒的15瓶茅台和16瓶五糧液，引發關注。繁昌區紀委監委周四證實消息，但相關拍賣其後顯示已撤回，區紀委監委稱因接到上級通知，拍賣遭部分網民誤解。

稱避免資產浪費 「阿里拍賣」微信公眾號周一發表的一篇文章顯示，繁昌區紀委入駐阿里資產平台，帶來兩件茅台五糧液酒水標的拍賣，也是他們和阿里資產落地合作後首次透過線上平台公開處置涉案財物。其中15瓶貴州茅台酒起標價為54,004元（人民幣‧下同，約5.87萬港元），16瓶五糧液起標價為18,038元（約19,619港元）。

文章提到，蕪湖市繁昌區紀委測試新模式，線上拍賣涉案資產，在保證公開透明的同時，利用其流量和便捷性提高拍賣效率，避免資產浪費，惟文章其後下架。繁昌區紀委監委工作人員周四解釋，意思是可在淘寶網站做宣傳，但公眾號文章擴大宣傳效果，卻導致大眾產生誤解。工作人員又稱，報備文件早已遞交，區財政局亦確認收到。