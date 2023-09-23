韓正：大國應以身作則 落實多邊主義

【本報綜合報道】中國國家副主席韓正周四在聯合國大會發表講話，稱聯合國應平衡推動安全、發展、人權三大支柱領域的工作，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運，大國應該以身作則，把對多邊主義的承諾真正落到實處。

聯大發言 支持和平解決烏危機 韓正又強調，要重視各國合理的安全關切，透過對話協商，以和平方式解決分歧，並指停火止戰，啟動和談是解決烏克蘭危機的唯一出路，重申中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。而巴勒斯坦問題的根本出路是落實兩國方案，中國將一如既往，支持巴勒斯坦人民恢復民主合法權益。

韓正續指，中方將始終堅持擴大制度性開放，推動貿易和投資的自由便利化，進一步放寬外資市場的准入，依法保護外商投資的權益。他並重申，中國堅決捍衞國家主權和領土完整，指出台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，任何人任何勢力都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。