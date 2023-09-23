緬北遙距指揮偷渡 雲南搗電騙24人被捕

設安全屋 「恭喜發財」作暗號 內地傳媒周三報道，雲南昆明警方上月破獲一宗涉及緬北電詐團夥偷渡案，拘捕24人，搗破一個由境外遙控指揮境內人員組織偷渡的犯罪團夥；該偷渡集團今年4月至上月合共安排27人非法偷越國（邊）境，各環節人員接頭時，更以「一路順風、恭喜發財」等作為暗號。

昆明警方表示，發現在西山腳下有一個偷渡「安全屋」多次運送偷渡客，掌握充分線索和證據後，上月16日拘捕拜×偉，隨後陸續拘捕包括境內組織偷渡的上線趙×、高×權等人，其中刑拘17人，扣查8輛涉案車輛。警方亦掌握29名境外據點管理人員，查明其中17人真實身份，相關深挖和拘捕工作持續進行中，但大部分偷渡客已經被轉運至緬北等地。

關於該團夥的偷渡手法，昆明警方介紹，偷渡集團的境外團夥首先在網上以高薪工作等方法招攬偷渡客，然後遙控指揮中國境內團夥帶他們到所謂的「安全屋」，最後僱司機把他們運出境。

與印尼合作拘153裸聊敲詐犯 另一方面，內地警方早前和印尼警方透過警務執法合作，拘捕153名實施跨國裸聊敲詐的電訊網絡詐騙疑犯，涉及全國多個省市的100多宗跨國裸聊敲詐案件。該批疑犯從印尼乘坐3架中國民航包機返華，周三晚上分別降落北京大興國際機場和濟南遙牆國際機場。公安部相關負責人表示，裸聊敲詐等電訊網絡詐騙犯罪嚴重危害社會秩序，嚴重侵害民眾利益。警方將會繼續深化國際執法合作，加強打擊力度，把犯罪者繩之以法，維護人民的財產安全和合法權益。

公安部上月派員率領北京、山東公安機關民警，組成工作小組赴印尼展開工作，在中國駐印尼使館支持和警務聯絡官協調下，配合當地警方上月29日搗毀相關犯罪據點，拘捕88名疑犯，扣查大批電腦、手機、銀行卡等犯罪工具。工作小組再循線深挖，發現匿藏在印尼巴淡島、加里曼丹等地的多個裸聊敲詐犯罪據點，配合印尼警方開展第二輪收網行動，再逮捕65人。本報綜合報道