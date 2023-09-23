中美俄被指展核武競賽

【本報綜合報道】中美俄三國角力升級，被指展開核武競賽。美國傳媒周五公開衞星圖像，指俄羅斯、中國、美國近年都分別擴建核試場，包括新設施和挖掘新坑道，反映它們不但投入大量資源對核武現代化，同時準備進行核試所需的工作。

三國核試場皆有異常活動 今年6月22日拍攝的衞星圖像顯示，俄羅斯新地島核試場放有建築物料和貨櫃，有建築物施工，相信上址2021年至2023年廣泛施工，有船和新貨櫃停靠當地港口，道路在冬季保持暢通，隧道深入北極山區。明德大學蒙特雷國際研究學院核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，核試場現全年開放，人員清除道路積雪，設施附近有曾經進行核試的坑道，俄方過去5年或6年挖掘新隧道，表明準備恢復核試。

中國新疆羅布泊核試場的活動亦增加，衞星圖像顯示該處近年挖掘第5條新隧道，並建造新道路。對比去年和今年的衞星圖像，可見棄土堆的尺寸一直穩定地增加，相信是擴建隧道。2021年和2022年建造新儲存區。劉易斯補充，中國核試場與俄羅斯的不同，中國的很大，有很多不同部分，「見到它很繁忙」。

此外，美國內華達州核試場U1a地下建築群2018年至2023年大幅擴建，國家核安全局發言人證實，一直在內華達州核試場重組基礎設施和科學能力，包括採購新的先進源和探測器、開發反應性測量技術，繼續進行隧道挖掘活動。這將提供現代判斷能力和數據，在不需要進一步地下核試的情況下，維持美方核儲備的安全和性能。