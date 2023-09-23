馬斯克「中國論」 美議員致函批評

馬斯克

【本報綜合報道】美國電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克早前受訪時，把台灣與中國之間的關係比擬為夏威夷與美國之間的關係，強調台灣是中國不可分割一部分，遭批評不懂歷史。美國國會眾議員周三致函馬斯克，批評他缺乏歷史基本認識。

共和黨眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）和韋伯（Randy Weber）在信中向馬斯克表示，他們雖然明白包括Tesla在內很多公司的領導層若採取不同立場，可能沒法在中國大陸營運，但馬斯克曾經宣稱自己堅持言論自由，讓其涉台言論顯得很諷刺。

信中指，中共執政以來從未能夠宣稱對台灣有實質控制，美國對台灣政治地位的政策維持未有定論；台灣現時獨立自主，擁有強健的代議民主制度，長年擁抱「台灣」這身份認同，渴望在國際場合與他國互動，呼籲馬斯克重新評估對台灣的認識。

魯比奧提法案 促禁庇護中共黨員 另外，共和黨參議員魯比奧聯同黨友周四向參議院提出《不庇護中共間諜法案》草案，要求禁止美國政府庇護中共黨員，並列出部分豁免情況，包括中共黨員申請庇護前通過美國聯邦政府批准的服務，公開宣布退黨並譴責中共；證明加入中共是被迫、入黨時不滿16歲或完全是為了就業或獲得食品配給而入黨；美國政府判定此人掌握與國家安全有關的重大資訊；美國政府必須確認此人不對國家安全構成危險。