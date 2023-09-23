美證無人艦艇部署西太平洋

【本報綜合報道】美國海軍周四公布，兩艘無人水面艦艇周一抵達日本神奈川縣橫須賀基地，作為太平洋艦隊的多領域無人能力演習「整合戰鬥課題23.2」一部分。面對中國擴大海軍規模，無人及自主科技成為美方增強分散海上行動能力的關鍵。

與第7艦隊演習 水手號及游騎兵號是首批訪問日本的美國海軍無人水面艦艇，也是美方首次在負責西太平洋轄區的第7艦隊，舉行涉及運用無人水面艦艇的演習，旨在測試、發展、評估無人平台與艦隊行動的整合，創造作戰優勢並確保印太地區安全及穩定。演習上月起實施，聚焦為中型及大型無人水面艦艇，測試及發展能力與概念。兩艦上月從加州啟航，由於它們仍然是測試平台，所以橫渡太平洋時船上有小量人員。

根據美國國防部周四發布的照片，水手號及游騎兵號本月7日至16日在太平洋海域，先後與近岸戰鬥艦加布麗埃勒‧吉福茲號、神盾驅逐艦舒普號、乾貨與彈藥補給艦查爾斯‧德魯號編隊航行；兩艦此前參與海軍及海軍陸戰隊的「大規模演習2023」整合至航空母艦打擊群，擴大後者的海上領域意識，支援航空母艦卡爾文森號。美國海軍表示，無人水面艦艇原型艦的主要用途，是協助軍方加快交付有能力及可靠的無人系統，可以遙距、半自主或全自主操作，並且找出在艦隊範圍使用它們的最佳方式；測試的能力包括水面及水下作戰、監視與偵察、指揮與控制、情報收集。