侯友宜稱向美表明 和平解決兩岸歧異

【本報綜合報道】國民黨台灣總統參選人侯友宜結束訪問美國的行程，昨日返抵台灣，一批國民黨立委及民眾接機。他表示，身為未來的領導人，非常清楚地表達「將堅定捍衞中華民國主權獨立和自由民主制度」，並以和平方式解決兩岸的歧異。

結束訪美 返抵台灣 侯友宜返抵桃園國際機場後，在入境大廳受到上千名支持者歡迎，他就訪美成果發表談話。他指會晤紐約市市長亞當斯及16名美國國會參眾議員，並在拜會美國在台協會總部時與主席羅森伯格見面，更重要是在美國首都華盛頓舉行的4場智庫座談，面對面與專家討論兩岸、國際、外交、國防等議題。侯友宜感謝美國協助，也凸顯美方對其此行的重視，更加深台美友誼永固，不論是美國國會議員還是前政府官員等都關心，面對台灣海峽不穩定的局勢，台灣如何應對、避免戰爭、確保和平。

侯友宜提出包括阻嚇、對話、降低風險的「3D戰略」，尤其是用實力確保和平、用交流增進理解，讓美國充分了解他對美陸台以及對國際、外交、兩岸相關事務的負責態度。他提到，出訪期間台灣發生很多爭議事情，團結台灣人民的力量是最重要。國民黨立委洪孟楷稱讚侯友宜訪美之行圓滿成功，並受到境內外媒體一致肯定。