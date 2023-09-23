兩岸國際

新招抗衡 台情報阻嚇解放軍

台灣國防部公開解放軍運8反潛機的偵察照片。 台灣國防部公開解放軍運8反潛機的偵察照片。
台灣國防部公開解放軍運8反潛機的偵察照片。
稱可監控福建部隊 公開偵照運8畫面
解放軍上周在台灣外海集結大批兵力演訓後，台灣國防部周四晚上通報兩岸最新軍事動向時，首度提到監控福建省大埕灣附近地面部隊動態；國防部長邱國正直言最近「敵情異常」，強調一切都在掌握之中。與解放軍相關的民用滾裝船位於中國大陸東南沿海，加上台方提供的資料，推測登陸演訓的可能性高。
台灣國防部周四晚上表示，當天上午開始陸續發現解放軍20架次飛機出海活動，涉及機型包括殲10戰機、殲16戰機、蘇30戰機、空警500預警機、運9通訊對抗機、無人機，部分飛機飛越海峽中線及其延伸線進入台灣西南部及東南部空域，配合艦艇實施戰備警巡。通報特別提到，台灣軍方使用聯合情報、監視、偵察手段嚴密掌握，同步監控解放軍遠火（遠程火箭炮）、火箭軍，以及大埕灣附近地面部隊動態。
台防長直言大陸軍方動態異常
翌日，台灣國防部發布截至上午6時的過去24小時解放軍動態，指32架次飛機及7艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中24架次飛機進入台灣北部、西南部、東南部空域，特別的是兩架次BZK005無人機飛越海峽中線後，取道巴士海峽上空往返台灣西南部及東南部空域。台方同時公開空軍日前近距離拍攝解放軍運8反潛機的照片。
邱國正昨日在立法院被問及解放軍在福建省的動態時，強調沒有「特別揭露」，只是根據事實陳述、實情實報的原則發布消息，但指「最近敵情真的是蠻異常的」，台方初步研判直至本月解放軍都實施聯合演習，包含海陸空、兩棲、陸軍航空等。他沒有明確回應情報是否由美國提供，僅指情報就是交流，是即時、共同都看到。
解放軍租滾裝貨船 料登陸演訓
資料顯示，大埕灣隸屬於福建省詔安縣，詔安灣與位置略東的東山島相望，為解放軍大型兩棲登陸訓練基地，更是對台登陸作戰的重要據點。長期關注解放軍動向的台灣公開來源情報專家溫約瑟稱，根據近日中國大陸民用船隻租用詢價文件，解放軍可能本月21日至29日在福建詔安至廣東潮汕一帶展開滾裝卸演訓，也可能搭配兩棲登陸演訓，分別涉及租用兩艘5,000噸滾裝貨船，以及一艘15,000噸甲板貨船。
外界近年關注解放軍利用民用滾裝船，演練把裝甲車輛及人員運到岸上。美國軍事分析員舒加特（Tom Shugart）引用最新的船舶自動識別系統數據，指中國大陸渤海輪渡6艘滾裝船離開在渤海的正常航行路線區域，現時位於山東省對出黃海海域、長江口、福建廣東兩省海域，可能執行非商業行動；根據他提供的資料，位於福建廣東兩省海域的滾裝船分別是渤海翠珠號及渤海珍珠號，推測可能是登陸演訓。本報綜合報道
解放軍遠程火箭炮部隊展開實戰化演練。解放軍遠程火箭炮部隊展開實戰化演練。
解放軍遠程火箭炮部隊展開實戰化演練。
解放軍台海周邊空域活動示意圖解放軍台海周邊空域活動示意圖解放軍台海周邊空域活動示意圖解放軍台海周邊空域活動示意圖
解放軍台海周邊空域活動示意圖解放軍台海周邊空域活動示意圖
解放軍兩棲步兵戰車參與登陸作戰演習。解放軍兩棲步兵戰車參與登陸作戰演習。
解放軍兩棲步兵戰車參與登陸作戰演習。
解放軍大埕灣基地位置解放軍大埕灣基地位置
解放軍大埕灣基地位置
邱國正邱國正
邱國正
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc