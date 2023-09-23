新招抗衡 台情報阻嚇解放軍

稱可監控福建部隊 公開偵照運8畫面 解放軍上周在台灣外海集結大批兵力演訓後，台灣國防部周四晚上通報兩岸最新軍事動向時，首度提到監控福建省大埕灣附近地面部隊動態；國防部長邱國正直言最近「敵情異常」，強調一切都在掌握之中。與解放軍相關的民用滾裝船位於中國大陸東南沿海，加上台方提供的資料，推測登陸演訓的可能性高。

台灣國防部周四晚上表示，當天上午開始陸續發現解放軍20架次飛機出海活動，涉及機型包括殲10戰機、殲16戰機、蘇30戰機、空警500預警機、運9通訊對抗機、無人機，部分飛機飛越海峽中線及其延伸線進入台灣西南部及東南部空域，配合艦艇實施戰備警巡。通報特別提到，台灣軍方使用聯合情報、監視、偵察手段嚴密掌握，同步監控解放軍遠火（遠程火箭炮）、火箭軍，以及大埕灣附近地面部隊動態。

台防長直言大陸軍方動態異常 翌日，台灣國防部發布截至上午6時的過去24小時解放軍動態，指32架次飛機及7艘次艦艇在台灣周邊海空域活動，其中24架次飛機進入台灣北部、西南部、東南部空域，特別的是兩架次BZK005無人機飛越海峽中線後，取道巴士海峽上空往返台灣西南部及東南部空域。台方同時公開空軍日前近距離拍攝解放軍運8反潛機的照片。

邱國正昨日在立法院被問及解放軍在福建省的動態時，強調沒有「特別揭露」，只是根據事實陳述、實情實報的原則發布消息，但指「最近敵情真的是蠻異常的」，台方初步研判直至本月解放軍都實施聯合演習，包含海陸空、兩棲、陸軍航空等。他沒有明確回應情報是否由美國提供，僅指情報就是交流，是即時、共同都看到。

解放軍租滾裝貨船 料登陸演訓 資料顯示，大埕灣隸屬於福建省詔安縣，詔安灣與位置略東的東山島相望，為解放軍大型兩棲登陸訓練基地，更是對台登陸作戰的重要據點。長期關注解放軍動向的台灣公開來源情報專家溫約瑟稱，根據近日中國大陸民用船隻租用詢價文件，解放軍可能本月21日至29日在福建詔安至廣東潮汕一帶展開滾裝卸演訓，也可能搭配兩棲登陸演訓，分別涉及租用兩艘5,000噸滾裝貨船，以及一艘15,000噸甲板貨船。

外界近年關注解放軍利用民用滾裝船，演練把裝甲車輛及人員運到岸上。美國軍事分析員舒加特（Tom Shugart）引用最新的船舶自動識別系統數據，指中國大陸渤海輪渡6艘滾裝船離開在渤海的正常航行路線區域，現時位於山東省對出黃海海域、長江口、福建廣東兩省海域，可能執行非商業行動；根據他提供的資料，位於福建廣東兩省海域的滾裝船分別是渤海翠珠號及渤海珍珠號，推測可能是登陸演訓。本報綜合報道

解放軍遠程火箭炮部隊展開實戰化演練。 解放軍台海周邊空域活動示意圖解放軍台海周邊空域活動示意圖 解放軍兩棲步兵戰車參與登陸作戰演習。 解放軍大埕灣基地位置 邱國正