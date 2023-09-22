外星人千年遺骸 證非偽造

墨西哥展出木乃伊 掃描顯示單一骨骼 墨西哥國會早前舉行不明異常現象聽證會，不明飛行物體（UFO）專家兼記者莫桑（Jaime Maussan）展示兩具木乃伊，聲稱它們是千年前的外星人遺體，卻被外界質疑遺骸是由人類及動物骨骼組合而成。為反擊質疑，他日前把遺骸交予墨西哥一間機構展開X光及電腦斷層掃描檢驗，結果顯示遺骸為「單一骨骼」，即代表沒有經過拼裝，是「一體成形」，其中一具遺骸體內更有3顆類似卵的橢圓形物體。

莫桑上周二展示兩具遺骸，聲稱它們並非屬於人類或地球上任何已知物種，有三分之一未知DNA。遺骸擁有細長的頭部、每隻手有3隻手指，莫桑指它們於2017年在秘魯被發現，透過分析估計擁有約1,000年歷史。由於各界質疑外星人遺體造假可能性很大，或是用其他人骨或動物骨頭拼裝而成，他於是交予墨西哥一間實驗室，由墨西哥海軍衞生科學研究所所長貝尼特斯（Jose de Jesus Zalce Benitez）負責檢驗。

一具遺骸似有類似卵物體 研究人員先從保存箱中取出骸骨，再放入儀器掃描，檢驗骸骨內情況。貝尼特斯證實，沒有任何證據表明遺骸曾被人為拼接、組裝，是單一骨骼。他亦指出基於DNA測試，對比逾100萬種物種後，遺骸均與現時已知的科學或人類知識無關。至於莫桑曾在聽證會稱，其中一具遺骸屬於懷孕雌性，隆起的腹部中可能有卵，而周二的電腦掃描正正顯示一具遺骸的隆起腹部內有多顆類似卵的橢圓形物體。本報綜合報道