9月22日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月22日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
緬甸貨船欽敦江沉沒 12人失蹤
緬甸軍政府出動貨船運載貨物。
【本報綜合報道】緬甸國家管理委員會周三表示，一艘載貨船周二在該國西部欽敦江水域沉沒，造成12人失蹤。
委員會稱，失事船隻從實皆省坎迪鎮載貨順欽敦江南下，至周二早上近10時，在該省敏金鎮附近水域陷入漩渦沉沒，失蹤者包括3名公司員工、6名平民和3名安全部隊人員。當局正進行搜救工作。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230922-0922_00180_048/緬甸貨船欽敦江沉沒--12人失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc