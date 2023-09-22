兩岸國際

緬甸貨船欽敦江沉沒 12人失蹤

緬甸軍政府出動貨船運載貨物。 緬甸軍政府出動貨船運載貨物。
緬甸軍政府出動貨船運載貨物。
【本報綜合報道】緬甸國家管理委員會周三表示，一艘載貨船周二在該國西部欽敦江水域沉沒，造成12人失蹤。
委員會稱，失事船隻從實皆省坎迪鎮載貨順欽敦江南下，至周二早上近10時，在該省敏金鎮附近水域陷入漩渦沉沒，失蹤者包括3名公司員工、6名平民和3名安全部隊人員。當局正進行搜救工作。
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