藥廠高層涉諜遭刑拘 北京知會日本政府

強調依法追究犯罪者

在昨日舉行的中國外交部記者會上，發言人強調該名日本公民涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。中方依法保障當事人的各項合法權益，並按照有關的國際公約和中日領事協定的相關規定，為日方領事探視提供便利；又強調，所有在華、來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者要被依法追究。