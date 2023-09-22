藥廠高層涉諜遭刑拘 北京知會日本政府
【本報綜合報道】日本安斯泰來製藥一名駐中國高層男職員，今年3月捲入間諜活動在北京被捕。日本傳媒周三報道，中國政府最近已經知會日本政府，正在刑事拘留該名職員，預料快將決定是否正式逮捕他，該職員會否遭長期拘留惹來關注。
一名日本官員表示，日本駐北京大使館近日派出工作人員會見該名藥廠職員，確認他無健康問題，並聯繫其家人協助溝通。美國傳媒引述消息指，該名藥廠男職員名為西山寬。日本經濟產業大臣西村康稔早前會見中國商務部長王文濤，要求中方確保該名職員的安全並盡快釋放他，保障透明且公平的商務環境。
強調依法追究犯罪者
在昨日舉行的中國外交部記者會上，發言人強調該名日本公民涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施。中方依法保障當事人的各項合法權益，並按照有關的國際公約和中日領事協定的相關規定，為日方領事探視提供便利；又強調，所有在華、來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者要被依法追究。
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